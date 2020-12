Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter mit Machete raubt Jacke

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwochabend, 09.12.2020, ereignete sich ein Raubüberfall im Park am Bültmannshof. Der Täter entkam mit der Beute in unbekannte Richtung.

Gegen 20:20 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 17-jähriger Bielefelder von einem unbekannten Mann mit einer Machete bedroht wurde. Das Opfer wurde von den alarmierten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen und berichtete vom Vorfall.

Der Bielefelder hatte sich mit einem Freund im Park aufgehalten und auf der Parkbank gesessen, als sich der Fremde näherte. Der Mann erfragte die Uhrzeit, holte kurz darauf aus seiner Jacke eine Machete und bedrohte die beiden Bielefelder.

Der Bielefelder kam der Aufforderung des Unbekannten nach, zog seine Jacke aus und entfernte sich dann mit seinem Freund vom Tatort. In welche Richtung der Räuber flüchtete konnten die Bielefelder nicht berichten.

Beschrieben wird der Täter vom 17-Jährigen wie folgt: männlich, schwarz, etwa zwei Meter groß, circa 25 Jahre alt. Er soll markante dickere Lippen haben und akzentfrei deutsch sprechen. Während der Tat trug er ein schwarzes Cap und eine Bomberjacke. Die Machete soll rund 30 cm lang gewesen sein.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter im Umfeld des Tatortes verlief negativ.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter oder Tatgeschehen beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell