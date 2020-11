Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

An der Hackfurthstraße gelangten Unbekannte in der Nacht zu Montag in die Lagerhallen eines Handwerksbetriebs. Hier wurden zum Teil hochwertige Werkzeuge entwendet. Die Beute transportierten die Täter nach ersten Erkenntnissen über ein angrenzendes Feld ab.

Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Zugang zu einer Kindertagesstätte an der Cleffstraße. Mit Süßwaren und einem Babyphone als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

In der Zeit zwischen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Heinrichstraße ein. Aus der Laube entwendeten die Täter einen roten Elektro-Rasenmäher. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht hebelte ein unbekannter Täter die Schiebetür zu einem Ladenlokal am Widumer Tor auf. Der Einbruch wurde mit einer Kamera aufgezeichnet. Aus den Registrierkassen nahm er Bargeld und flüchtete durch die Schiebetür in unbekannte Richtung.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen schlugen Unbekannte ein Fenster zu einem Schulgebäude Am Hügel ein. Im Inneren wurde, bei der Suche nach Beute, eine Innentür beschädigt. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Datteln

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Bekleidungsgeschäft in der Hohen Straße auf. Aus dem Ladenlokal wurden Registrierkassen und Kleidungsstücke entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Am Montagabend verschafften sich unbekannte Täter über eine Balkontür Zugang zu Wohnräumen am Bruktererweg. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Herten

Am Montag zur Tageszeit gelangten unbekannte Täter über ein Garagendach auf den Balkon eines Einfamilienhauses an der Hospitalstraße. Hier öffneten sie die auf Kipp stehende Balkontür und durchsuchten das erste Obergeschoss nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Ladenlokal Am Technologiepark ein. Um in das Gebäude zu gelangen warfen sie eine Fensterscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Marl

Am Montagabend fuhren unbekannte Täter mit einem Lkw an die Laderampe eines Supermarktes am Bachackerweg. Von hier aus brachen sie den Zaun zu einem Lagerplatz auf. Vom Lagerplatz wurden Pfandkisten in den Lkw verladen. Auf einer Videoaufzeichnung sind drei Männer zu erkennen. Einer der Männer konnte als korpulent mit Vollbart und kurzen dunklen Haaren beschrieben werden. Die anderen beiden konnten nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

