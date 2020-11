Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Hoher Schaden bei Unfall auf Parkplatz

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Freiheitsstraße ist heute Morgen hoher Schaden entstanden. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Dorsten gab an, sein Automatik-Auto habe sich gegen 8.30 Uhr selbständig gemacht. Dabei seien zwei weitere Fahrzeuge und eine Grundstücksmauer beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Das Auto wurde sichergestellt. Der 76-Jährige blieb unverletzt.

