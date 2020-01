Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Plettenberg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag versuchte ein Unbekannter, an der Ebbetalstraße eine Gartenhütte aufzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch an dem Schloss und gelangte nicht in das Gebäude.

