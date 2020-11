Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mädchen angefahren - Autofahrer/in wird gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Overbergstraße ist am Montag ein 11-jähriges Mädchen angefahren und leicht verletzt worden. Das Mädchen aus Recklinghausen war gegen 7.50 Uhr mit einer Freundin auf dem Gehweg unterwegs. Im Bereich der Maringer Straße kam ein weißes Auto aus einer Einfahrt. Nach Angaben der Freundinnen habe das Auto angehalten, so dass sie weitergingen. Anschließend kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte die 11-Jährige wieder entlassen werden. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr nach dem Unfall weiter. Nach der Person wird gesucht. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen PKW mit RE-Kennzeichen handeln. Bei dem PKW könnte es sich um einen SUV gehandelt haben. Hinweise zu dem gesuchten Autofahrer oder der gesuchten Autofahrerin nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

