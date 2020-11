POL-RE: Marl: Junge Tatverdächtige gefasst

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Montag, um 14:00 Uhr, traf die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Tulpenstraße, im Gebäude, auf eine 12-Jährige und eine 14-Jährige, beide aus Gelsenkirchen. Sie konnte die beiden festhalten und die Polizei informieren. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden zuvor über die Terrassentür in das Haus eingebrochen. Bargeld und Kosmetikartikel lagen als Beute zum Abtransport bereit. Die jungen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt übergeben.

