POL-EL: Sögel - Fahrräder bei Einbrüchen gestohlen

SögelSögel (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus am Eistener Kirchweg. Aus einem Anbau stahlen sie zwei Pedelecs der Herstellers Kettler. Eines der Räder konnte in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Zu einer weiteren Tat kam es in gleicher Nacht in der Osnabrücker Straße. Dort gelangten die Täter in eine Garage und stahlen ein Fahrrad sowie einen Werkzeugkasten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

