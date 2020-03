Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Postzustellerin bestohlen

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Eine 53-jährige Postzustellerin aus Wesel ist gestern bestohlen worden.

Die Frau hatte gegen 11.00 Uhr zunächst Post an der Stoppenbergstraße ausgeliefert.

Einen privaten Rucksack mit einer Karte für das Lesegerät, persönlichen Sachen und einen Haustürschlüssel, hatte sie dabei zwischen Beifahrersitz und Fahrersitz gepackt.

Die 53-Jährige setzte die Zustellung am Helenenweg, am Mühlenweg, am Annaweg bis zur Giselastraße fort. Hier stellte sie gegen 13.00 Uhr den Verlust des schwarzen Rucksacks fest.

Während der Zustellung war das Auto, ein gelber Renault Kangoo, nicht verschlossen.

Die Polizei Wesel bittet jetzt mögliche Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 zu melden.

