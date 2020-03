Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln, Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag, 17.03.2020 gegen 13:40 Uhr kam es in Hamminkeln auf der Weberstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 38 - jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit ihrem PKW die Weberstraße in Fahrtrichtung Dingden. Dabei achtete sie nicht auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden 21 - jährigen Autofahrer, der mit seinem PKW nach links in die Straße Ißhorst abbiegen wollte. Im Fahrzeug des 21 - Jährigen befanden sich drei weitere Insassen. Bei dem Verkehrsunfall wurden 3 Insassen leicht verletzt und einer schwerverletzt. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in örtlichen Krankenhäusern gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

