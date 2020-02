Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Bevergern, Verkehrsunfall

Hörstel (ots)

Auf der Westfalenstraße hat sich am Mittwochmorgen (05.02.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach Zeugenangaben hatte der 21-jährige Mann aus Hörstel gegen 07.20 Uhr die Fahrbahn in Höhe Hausnummer 123 betreten, um diese offenbar zu überqueren. Dabei wurde er vom PKW eines 51-jährigen Autofahrers aus Hörstel erfasst, der in Richtung Hörstel fuhr. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell