Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf dem Parkplatz "Am Markt" wurde am frühen Montagabend ein grauer Opel Corsa angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Die Unfallflucht muss zwischen 18.30 Uhr und 19.05 Uhr passiert sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

