Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - versuchter PKW-Diebstahl ***Zeugen gesucht***

Bad Ems (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 25.03.2020, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter am Hauptbahnhof in Bad Ems einen PKW zu entwenden. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge wurde zunächst die Heckscheibe des weißen VW Caddy eingeschlagen, um im Anschluss das Fahrzeug kurzzuschließen. Warum dies misslang, ist bislang unklar. Letztlich wurde eine Palette mit 12 Flaschen eines Kakaogetränks aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen, die auf dem Schotterparkplatz am Hauptbahnhof oder in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu wenden.

