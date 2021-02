Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geldbörsen auf Wohnung entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2021, 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr, wurden aus einer Wohnung in der Eichstraße in Bad Dürkheim zwei Geldbörsen entwendet. Bislang unbekannte Täter gelangten sowohl über das nicht verschlossene Hoftor als auch über die ebenfalls nicht verschlossene Wohnungseingangstür ins Wohnungsinnere und entwendeten dort zwei Geldbörsen mit Bargeld und diversen Karten. Die Bewohnerin war in dieser kurzen Zeit gerade einkaufen. Ihr Ehemann befand sich in der Wohnung, hatte aber Kopfhörer aufgesetzt und daher die Tat nicht mitbekommen. Anwohner konnten zur Tatzeit eine unbekannte männliche Person vor dem Anwesen feststellen, die gerade einen Geldbeutel in der Hand hatte. Ob eine Tatzusammenhang mit den weiteren Wohnungseinbrüchen in Bad Dürkheim besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

