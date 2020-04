Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Großenkneten-Sannum

++ Vermisste Person aufgefunden ++

(Bezug zu Auftragsnr. 4018414 vom 24.04.2020, 14:57 Uhr)

Großenkneten-Sannum. Die Suchmaßnahmen nach einem 62-jährigen Bewohner des "Gut Sannum", der die Einrichtung am 19. April verlassen hatte (die Polizei berichtete; s.o.), konnte am Sonntagabend erfolgreich beendet werden. Die Person konnte nach einem Hinweis wohlbehalten am Bahnhof Emden angetroffen und in die Einrichtung zurückgeführt werden. Wie er bis nach Emden gelangt war, konnte bislang nicht geklärt werden.

