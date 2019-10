Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Süden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Akazienallee/ Nicolaus-Ehlen-Straße wurde am Montagnachmittag (7. Oktober) eine Pedelecfahrerin schwer verletzt. Die 66-Jährige aus Hamm war gegen13.30 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad auf der Nicolaus-Ehlen-Straße in Richtung Forstlandwehr unterwegs. An der Kreuzung Akazienallee / Nicolaus-Ehlen-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf einer 71-Jährigen aus Hamm. Diese hatte zuvor die Großstraße in Richtung Akazienallee befahren. Die Zweiradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (es)

