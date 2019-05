Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Rennradfahrerin gestürzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag um 16:45 Uhr befuhr eine 21-jährige Rennradfahrerin aus Dorsten die Birkenallee. Ohne Fremdeinwirkung stieß sie mit einem geparkten Motorrad am Fahrbahnrand zusammen. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sie sich leicht. An den Fahrzeugen entstand 1.500 Euro Sachschaden.

