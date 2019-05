Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (16:42 Uhr) befahren ein 19-Jähriger und ein 8-Jähriger, beide aus Haltern am See, die Weseler Straße auf ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung. Ca. 500 Meter westlich der Dorstener Straße stoßen die beiden Radfahrer frontal zusammen. Der 8-Jährige verletzte sich schwer am Arm und musste mittels Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. An den Fahrrädern entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell