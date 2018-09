POL-MI: 449. Blasheimer Markt: Polizei zieht Bilanz

Lübbecke (ots) - Der diesjährige Blasheimer Markt hat der Polizei reichlich Arbeit beschert. So waren die Beamten vor allem in den beiden einsatzstärksten Nächten Freitag und Samstag gefordert. Für 14 Personen, und damit vier mehr als im Vorjahr, endete der Marktbesuch in der Polizeizelle. Zudem wurden 13 Strafanzeigen, in erster Linie wegen Köperverletzungsdelikten und Diebstählen, aufgenommen. Besonders auffällig waren jedoch mehrere sexuelle Übergriffe auf Frauen.

So ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Angriff auf eine auf dem Heimweg befindliche 35-jährige Frau. Die befand sich gegen 4.20 Uhr zu Fuß auf der Schulstraße, als ein Unbekannter sie zwischen dem Wettlager Weg und der Westerbachstraße plötzlich umarmte, sie auf einen Acker geschleuderte und unsittlich berührte. Die Frau erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen.

Bereits in der Nacht zu Samstag wurde um kurz nach ein Uhr eine 22-Jährige auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Unbekannten an den Armen ergriffen und ebenfalls unsittlich begrapscht. Die junge Frau konnte sich zunächst losreißen. Der Unbekannte sprach aber weiter auf sie ein und entfernte sich erst, als die verängstigte Frau ihn anschrie und so drei junge Männer auf die bedrohliche Situation aufmerksam wurden.

Gegen drei Uhr am Samstag soll zudem ein Mann eine junge Frau auf dem Marktgelände begrapscht haben. Der Verdächtige, ein 21-Jähriger, konnte vom Sicherheitspersonal festgehalten werden. Dem Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Zeugen sprachen davon, dass es zuvor zu einem verbalen Disput zwischen der Frau und dem Mann gekommen war. Im Zusammenhang mit diesem Einsatz erstattete ein Zeuge Anzeige gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Dieser soll den Zeugen geschlagen und mit dem Knie in den Unterleib gestoßen haben.

Ein Pärchen aus dem Kreis Herford wurde in der Nacht zu Sonntag von drei Männern im Alter von 20, 21 und 32 Jahren aus Espelkamp angegriffen. Zunächst begrapschte einer der Männer die Frau von hinten in der Nähe eines Fahrgeschäftes, anschließend stieß er sie zu Boden. Dann ging das Trio mit Faustschlägen auf ihren Freund los. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die drei Espelkamper in Gewahrsam. Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Bei den obligatorischen Jugendschutzkontrollen am Freitagabend registrierten die Mitarbeiter des Jugendamtes und des Ordnungsamtes der Stadt sowie die Polizei nur vereinzelte Verstöße. Bei Polizeikontrollen im Umfeld des Marktes zogen die Beamten von Donnerstag bis Sonntag drei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr.

