POL-MI: Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster

Lübbecke-Blasheim (ots) - Ein auf Kipp stehendes Fenster hat ein Unbekannter ausgenutzt, um am Samstag im Laufe des Tages unbemerkt in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Dorfstraße in Blasheim einzudringen. Dabei erbeutete der Dieb Geld und Schmuck.

Einer der Hausbewohner, eine 63-jährige Frau gab an, dass sie den ganzen Tag über zu Hause gewesen und überwiegend im Außenbereich und in den Stallungen beschäftig gewesen sei. Der Einbruch sei ihr erst am Abend gegen 19.30 Uhr aufgefallen. Daraufhin habe sie die Polizei verständigt. Den Ermittlungen der Beamten zufolge wurde vor allem ein Raum von dem Unbekannten betreten und durchsucht. Dort standen sämtliche Schränke offen.

Zeugen, denen am Samstag ab 10 Uhr morgens verdächtige Personen rund um die Dorfstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

