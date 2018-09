POL-MI: 15-Jähriger mit Drogen erwischt

Bad Oeynhausen (ots) - Während einer Streifenfahrt am Samstagmittag im Sielpark geriet ein 15-Jähriger in den Fokus der Beamten. Als der Schüler den Streifenwagen erblickte, nahm er reiß aus. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er gestellt werden. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der Junge trug zwei kleine Tüten mit vermutlich Marihuana sowie Bargeld in kleiner Stückelung bei sich. Hier liegt der Verdacht des Betäubungsmittelhandels nahe. Der Bad Oeynhausener wurde zur Wache verbracht und später von Angehörigen abgeholt. Die Drogen sowie das Geld wurden beschlagnahmt.

