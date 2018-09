POL-MI: Pkw prallt im Vorbeifahren gegen Autotür

Bad Oeynhausen (ots) - Im Vorbeifahren ist ein 52-jähriger Autofahrer aus Vlotho am Freitagvormittag gegen die leicht geöffnete Fahrertür eines auf einem Parkstreifen entlang der Bismarckstraße abgestellten Fiat eines 21-jährigen Mannes aus Löhne geprallt. Dabei erlitt der Löhner leichte Verletzungen.

Der 52-Jährige fuhr mit seinem Opel gegen 10.20 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Kaiserstraße, als es in der Nähe des Amtsgerichts zu der Kollision kam. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte nicht geklärt werden, ob der 21-Jährige aus seinem Fahrzeug aussteigen wollte. Er gab gegenüber den Beamten an, dass sich zwar sein Fuß zwischen Tür und dem Einstieg befunden habe, er aber den Pkw hätte nicht verlassen wollen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell