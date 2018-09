POL-MI: Mutmaßliches Einbrecherpärchen auf frischer Tat gefasst

Minden (ots) - Dank aufmerksamer Hausbewohner an der "Alten Poststraße" konnte die Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein mutmaßliches Einbrecherpärchen festnehmen. Das aus Minden stammende polizeibekannte Duo im Alter von 25 und 33 Jahren wird verdächtigt, in mindestens drei Keller des Mehrfamilienhauses gewaltsam eingedrungen zu sein. Die Beschuldigten hatten Rucksäcke bei sich, in denen die Polizei Einbruchswerkzeug fand.

Ein 17-Jähriger hatte gegen 4.15 Uhr Geräusche aus dem Keller gehört und traf gemeinsam mit seinem Vater im Keller auf den 33-Jährigen. Als Vater und Sohn den Unbekannten zur Rede stellten, warf dieser plötzlich seinen Rucksack zur Seite und versuchte zu flüchten. Dies konnte jedoch von den Bewohnern verhindert werden. Auch die 25-Jährige, die währenddessen ebenfalls im Keller auftauchte, wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgesetzt.

Während der 33-Jährige jegliche Aussage verweigerte, gab seine mutmaßliche Komplizin bei ihrer Vernehmung an, dass sie mit den Einbrüchen nichts zu tun habe. Sie habe in dem Keller lediglich ein Fahrrad einer Freundin abstellen wollen. Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass diese "Freundin" dort nicht wohnhaft ist.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten im Laufe des Nachmittages wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen das Pärchen werden fortgesetzt, da seitens der Beamten der Verdacht besteht, dass die beiden für zurückliegende Kelleraufbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein könnten.

