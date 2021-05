Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 16.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.05.2021, zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Ravensberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrerseite eines geparkt abgestellten PKW Mazda 323 einer 73-jährigen aus Vechta. Dadurch entstand Sachschaden am Mazda. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Schneiderkrug mit seinem PKW, Audi, die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt. Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel die unsichere Fahrweise des Audifahrers auf und er informierte die Polizei. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte durch eingesetzte Beamte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 24-Jährigen untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Visbek - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 14.05.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 15.05.21, 11.15 Uhr, kam es in der Ostereschstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten dort die Tür zu einer Werkstatt auf und entwendeten dort diverse Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Visbek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 13.05.2021, 14:00 Uhr bis Samstag, 15.05.2021, 11.00 Uhr entwendeten Unbekannte beide KFZ Kennzeichen eines PKW Peugeot. Dieser war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Ahlhorner Straße abgestellt. Es handelt sich um die amtl. Kennzeichen HB-YA 193. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

