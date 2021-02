POL-FR: Freiburg: Betrunken zur Polizei gefahren

Polizeipräsidium Freiburg

Am 09.02.2021 um 03.40 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Matsuyamaallee in Freiburg ein Pkw-Führer kontrolliert, welcher alleine und betrunken im Fahrzeug saß. Ob der Mann im betrunkenen Zustand Auto gefahren war, konnte zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht abschließend geklärt werden. Um zu verhindern, dass der Mann betrunken Auto fährt, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Im Beisein der Beamten rief der Mann ein Taxi, welches ihn an der Kontrollörtlichkeit abholte. Die Fahrzeugschlüssel wurden bis auf Weiteres auf einer Polizeidienststelle verwahrt.

Um 05.20 Uhr erschien der Mann auf der Polizeidienststelle und wollte seinen Fahrzeugschlüssel wieder abholen. Da er immer noch betrunken war, wurde ihm dies verwehrt. Laut eigenen Angaben war er mit einem Kollegen zum Polizeirevier gefahren, welcher draußen vor dem Revier warten würde. Aus diesem Grund wurde er gebeten, seinen Kollegen zu holen, welchem ggf. die Schlüssel ausgehändigt würden.

Daraufhin verlies die Person die Dienststelle und lief circa 250 Meter weiter. Dort hatte er sein eigenes Fahrzeug geparkt und fuhr anschließend mit diesem an der Dienststelle vorbei, wo er zweifelsfrei als Fahrer alleine im Fahrzeug erkannt wurde. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte er beim Einparken vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein auf der Dienststelle erneut durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa einem Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit dem Taxi lediglich kurz nach Hause gefahren war, dort den Ersatzschlüssel holte und sich wieder umgehend zu seinem Pkw fahren ließ.

