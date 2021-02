Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Farbschmierereien am Kreisverkehr zur Tscheulinstraße und an einem Wohnhaus in der Theodor-Frank-Straße

Freiburg (ots)

Zwischen vergangenem Freitag (05.02.) und Samstag (06.02.) beschmierten Unbekannte in Teningen am Kreisverkehr zur Tscheulinstraße zwei aufgestellte Figuren innerhalb des Kreisverkehrs mit roter Farbe. Vermutlich durch die gleichen Täter wurde eine Hauswand in der Theodor-Frank-Straße ebenfalls mit roter Farbe verunstaltet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell