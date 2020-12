Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

SiershahnSiershahn (ots)

In der Zeit vom 23.12.2020 bis zum 24.12.2020 wurde in der Ortslage Siershahn das Straßennamen-Schild "Konrad-Adenauer-Platz" beschädigt. Der Spurenlage nach dürfte ein bislang unbekanntes Kfz. gegen dieses Schild gefahren sein. Anschließend hat sich der unfallverursachende Fahrer von der Örtlichkeit entfernt ohne sich um den hervorgerufenen Fremdschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

