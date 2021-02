Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis): Unbekannte brechen in Supermarkt ein und entwenden fünfstellige Summe aus Tresor - Hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 20.02.2021, 21:15 Uhr und 22.02.2021, 05:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Supermarkt in der Beethovenstraße in Dielheim. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Entfernen von Dachziegeln und Durchschneiden von Dämmwolle und Abdeckfolie in einen Toilettenraum. Von diesem aus wurde die Wand zu einem Büro durchbrochen, in welchem ein Tresor stand. Diesen öffneten die Täter gewaltsam und entwendeten daraus eine fünfstellige Bargeld- Summe.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Durch die Tat entstand dem Markt zusätzlich ein Sachschaden in ebenfalls fünfstelliger Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden.

