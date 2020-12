Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 24-Jähriger landet nach Verkauf von Kokain in Untersuchungshaft

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Einen 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz haben Polizeibeamte am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 16.30 Uhr im Bereich des Europaplatzes beim Verkauf von Kokain an mehrere Personen beobachtet. Der Mann landete erst im Polizeigewahrsam, dann in Untersuchungshaft.

Bei der vorläufigen Festnahme hatte der Verdächtige einen Kokain-Bubble aus seinem Mundraum auf den Boden gespuckt. Das Rauschgift wurde von den Beamten ebenso sichergestellt wie mehrere Mobiltelefone und Bargeld.

Am Freitag, 11. Dezember, wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Die Ermittlungen wegen illegalen Handels mit Kokain dauern an. (ds)

