Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis): Betrugsversuche durch falsche Enkel und falsche Polizeibeamte - Tipps ihrer Polizei

Mannheim (ots)

Am vergangenen Dienstag, im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in Angelbachtal zu insgesamt fünf Betrugsversuchen durch sogenannte "Enkeltricks" sowie in einem Fall durch einen falschen Polizeibeamten.

Dem Polizeiposten Angelbachtal und dem Polizeirevier Sinsheim wurden die Betrugsversuche durch die jeweils Betroffenen selbst mitgeteilt. Die Masche war übereinstimmend dieselbe: Die Täter gaben sich am Telefon als Enkel oder Neffe der (zumeist lebensälteren) Geschädigten aus und erzählten, dass sie in Not seien. In einem Fall teilte ein angeblicher "Oberpolizeibeamter" mit, dass der Enkel einen Unfall hatte. Immer forderten die Anrufer hohe Geldsumme oder stellten Fragen nach im Haus aufbewahrten Schmuck oder Bargeld. Zu einem Schaden kam es in keinem der Fälle, da den Angegangenen die Masche bereits bekannt war oder sie gezielte Rückfragen stellten wonach die Täter auflegten.

Hinweise ihrer Polizei, wie sie sich in solchen Fällen verhalten können:

- Rufen sie bei geringstem Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt - Suche sie sich hierbei die Telefonnummer selbst heraus - Die Polizei bittet sie niemals um Geldbeträge - Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen sie einfach auf - Übergeben sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Melden sie den Betrugsversuch bei der Polizei, im Notfall auch unter der 110

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell