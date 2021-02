Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Gartenstadt: Unfallflucht auf Parkplatz - Geschädigter gesucht

Mannheim (ots)

Am vergangenen Dienstag ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Waldstraße, gegen 11:15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein Zeuge beobachtete, wie eine Mercedes-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten blauen VW Golf III beschädigte und hiernach die Unfallstelle unerlaubt verließ. Dies meldete er hiernach der Polizei und teilte auch das Kennzeichen der Verursacherin mit. Das Kennzeichen des beschädigten Golfs konnte er nicht sehen.

Nach Eintreffen der Streife des Polizeireviers MA-Sandhofen war der Golf nicht mehr da. An die nunmehr beschuldigte 86-Jährige wurde im Nachgang herangetreten und sie gelangte zur Anzeige. Aufgrund der massiven Beschädigungen an ihrem Fahrzeug, ist davon auszugehen, dass an dem Golf ein ebenfalls hoher Schaden entstanden ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der oder die geschädigte Golf-FahrerIn werden gebeten, sich unter Tel.: 0621-77690 beim Polizeirevier MA-Sandhofen zu melden.

