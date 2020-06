Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angriffe auf Polizeibeamte und Ladengeschäfte in der Innenstadt - Hinweisportal der Polizei

Stuttgart (ots)

Das im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zum Sonntag (21.06.2020) im Internet eingerichtete Hinweisportal ist weiterhin geschaltet und hier zu erreichen: https://t1p.de/mtc2. Dort können Zeugen Videos und Fotos hochladen, aber auch weitere Hinweise geben. Unterstützen Sie uns und hinterlassen Sie bitte Ihre Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen. Weitere Hinweise zum Geschehen in der Stuttgarter Innenstadt nimmt die Kriminalpolizei darüber hinaus unter der Rufnummer +49071189905778 entgegen.

