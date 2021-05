Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg

Vechta für den Nordkreis vom 16.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Barßel - Küchenbrand

Am Samstag, den 15.05.2021, gegen 18.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Barßel zu einem Küchenbrand in die Uhlenbergstraße gerufen. Ein dortiger Hausbewohner hatte eine Pfanne auf dem Herd vergessen und so das Feuer ausgelöst. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen die Ausbreitung des Feuers verhindern, so dass kein Schaden am Gebäude entstanden ist. Der Hausbewohner wurde aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung zur Kontrolle einem Krankenhaus zugeführt.

Barßel - Trunkenheitsfahrt

Am 15.05.2021, gegen 09.35 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, der durch unsicheres Fahrverhalten auffiel. Außerdem fuhr das Fahrzeug in Schlangenlinien. Das betreffende Fahrzeug konnte durch die Polizei in Barßel in der Straße "Am Karlsberg" festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Der folgende Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Samstag, den 15.05.2021, gegen 17.10 Uhr, fiel ein 19 Jahre alter Verkehrsteilnehmer durch seine gefährliche Fahrweise auf, als er mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße 72, Thüler Straße in Höhe Hausnummer 44, Fahrtrichtung Friesoythe, überholte. Während eines Überholvorganges kam es dann zu einer Berührung mit einem Pkw, BMW, der ebenfalls überholte. Der 19-jährige touchierte daraufhin mit seinem Pkw, VW Golf, ein drittes Fahrzeug. Der Fahrer des BMW entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zur genauen Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Tel.: 04491/9316-0 entgegen. Ärgerlich: Bei dem 19-jährige Unfallbeteiligten, wurde während der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 Promille. Da sich der junge Mann noch in der Probezeit befindet, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bösel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 15.05.2021, wurde zwischen 13.50 Uhr und 20.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße 7, ein dort abgestelltes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher muss den Schaden bemerkt haben, da ein Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen wurde. Der oder die Unbekannte entschuldigte sich für den entstandenen Schaden, ohne die Personalien anzugeben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe, Tel: 04491-9316-0, zu melden.

Friesoythe - Hund aufgegriffen

Am 15.05.2021, gegen 15.50 Uhr, wurde in Friesoythe in der Lange Straße ein Hund aufgegriffen. Hierbei handelt es sich um einen weiß-rot-braunen Münsterländer. Da der Hundehalter nicht ermittelt werden konnte, wurde der Hund dem Bauhof der Stadt Friesoythe übergeben. Der oder die Eigentümer*in kann sich beim Bauhof der Stadt Friesoythe melden.

Friesoythe - Drogen aufgefunden

Am 15.05.2021, gegen 22.00 Uhr, stellte eine Funkstreifenbesatzung einen offensichtlich nicht verkehrstauglichen Roller in Friesoythe, Barßeler Straße, auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes fest. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 18 Jahre alten Eigentümer des Rollers Betäubungsmittel in Form von Marihuana festgestellt. Gegen den 18-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

