Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 08. Mai 2021, und Montag, dem 17. Mai 2021, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheibe des Schaufensters eines Bestattungsinstitutes an der Langen Straße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Cloppenburg - gemeinschädliche Sachbeschädigung/Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12. Mai 2021, 19.00 Uhr, und Montag, den 17. Mai 2021, 08.00 Uhr, kratzten bislang unbekannte Täter mehrere Hakenkreuze in die Verglasung der Schul-Sporthalle an der Berufsbildenden Schule im Lankumer Feldweg. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit Krankenwagen/Unfallflucht

Am Montag, 17. Mai 2021, befuhr eine 27-jährige Fahrerin eines Krankentransporters um 17.45 Uhr die Antoniusstraße aus Richtung Margarethenstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr zur selben Zeit die Antoniusstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Margarethenstraße. In Höhe der dortigen Bäckerei streifte er im Begegnungsverkehr den linken Außenspiegel des Krankenwagens. Hierdurch entstand am Krankenwagen Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell