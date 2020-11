Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht auf B10 bei Schwieberdingen; Radfahrer bei Verkehrsunfall in Kornwestheim verletzt; Zeugen zu Verkehrsunfall in Ludwigsburg gesucht

B10/ Schwieberdingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 22:55 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Schwieberdingen ereignete. Den Angaben eines 42-jährigen BMW-Fahrers nach musste der Mann einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden unbekannten Fahrzeug nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Der Sachschaden am BMW wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 an das Polizeirevier wenden.

Kornwestheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim wurde am Dienstag gegen 18:15 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt. Der 33-jährige Pedelec-Fahrer war auf der Ludwigsburger Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs. Hinter ihm befand sich ein Rettungswagen, der aufgrund des 33-Jährigen vor ihm seine Fahrt verlangsamte. Als ein 41-jähriger Skoda-Fahrer den Rettungswagen überholen wollte, bog der 33-Jährige just in diesem Moment nach links ab. Bei dem anschließenden Zusammenprall wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungswagen nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Oststraße gesucht

Am Dienstag kollidierten gegen 10:20 Uhr im Einmündungsbereich der Oststraße und der Stettiner Straße in Ludwigsburg ein BMW und ein Opel beim Abbiegevorgang. Es wurde ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro verursacht. Da die Unfallbeteiligten voneinander abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter Tel. 07141 18 5353 melden.

