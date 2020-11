Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: 32-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg

Vermutlich unter den Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 32-jähriger Mann am Dienstag gegen 12:40 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz in der Stuttgarter Straße in Eberdingen gesorgt. Der nigerianische Staatsangehörige drohte damit, sich das Leben zu nehmen und war Beruhigungsversuchen durch die Besatzung eines Rettungswagens nicht zugänglich. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren daraufhin die Unterkunft an und den Einsatzkräften gelang es schließlich gegen 14:10 Uhr, den 32-Jährigen von seinem Vorhaben abzubringen. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

