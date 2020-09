Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbrecher macht Beute

Ein Unbekannter gelangte von Montag auf Dienstag in ein Sportheim in Machtolsheim.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden gelangte der Unbekannte auf das Gelände in der Steiglesstraße. Zunächst entfernte er an einem Fenster den Rolladen und warf mit einem großen Stein die Fensterscheibe ein. Im Innern öffnete er gewaltsam weitere Räume und durchwühlte sie. Er fand Bargeld. Das nahm er mit und flüchtete damit unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von über tausend Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Laichingen (Telefon 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können und Verdächtiges beobachtet haben.

+++++++ 1682921

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell