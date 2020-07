Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckarsulm: Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr kam es in Neckarsulm in der Binswanger Straße/Friedenstraße, an der dortigen Freifläche mit Sitzgelegenheit, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau. Nach zunächst verbalen Attacken kam es im weiteren Verlauf zur körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen, welche auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter 07132/93710 in Verbindung zu setzen.

