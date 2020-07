Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Osterburken: Bagger in den Graben gesetzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Freitag, um 17.56 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle Neckar-Odenwald-Kreis mitgeteilt, dass sich auf der Bundesstraße 292 zwischen der AS Osterburken und Abzweig Regionaler Industriepark Osterburken ein Verkehrsunfall mit einem Bagger ereignet hat. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Baggerführer vermutlich infolge seiner alkoholischen Beeinflussung mit dem Bagger von der Fahrbahn abkam, diesen in den Straßengraben setzte und sich hierbei leicht verletzte. Zur Durchführung des Strafverfahrens wurde beim Baggerfahrer eine Blutprobe entnommen. Die Bergung des Baggers wurde nach Begutachtung der Örtlichkeit durch das Abschleppunternehmen auf den Samstagvormittag terminiert. Weitere Einzelheiten sind hierzu jedoch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell