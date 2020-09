Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Beim Wenden überholt

Ein Verletzter und rund 10.000 Euro Schaden forderte am Dienstag ein Unfall in Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr war ein Autofahrer auf der Zwiefalter Straße in Richtung Daugendorf unterwegs. Am Ortsausgang wendete er, weil er sich verfahren hatte. Zeitgleich überholte ein nachfolgender Autofahrer. Dabei stießen die beiden VW zusammen. Einer der beiden gleichaltrigen Männer im Alter von 29 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei aus Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den beiden VW beträgt rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

