Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Linienbus

Ludwigshafen (ots)

Am 12.05.2020, gegen 10:40 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Bad-Aussee-Straße in Richtung Horst-Schork-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienbus in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als der Linienbus dem 42-Jährigen in der Kurve entgegenkam, bremste er sein Auto ab. Trotzdem streifte der Linienbus im Kurvenverlauf sein Auto. Am Linienbus entstand leichter Sachschaden, am Auto ein erheblicher Sachschaden, so dass dieses abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

