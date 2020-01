Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Polizei Bergen schnappt dreisten Ladendieb

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.01.) versuchte ein zunächst unbekannter männlicher Täter Waren, hauptsächlich Rasierklingen, im Wert von über 500,- EUR aus einem Drogeriemarkt an der Celler Straße zu entwenden. Die gestohlenen Produkte hatte er in einen mitgebrachten Jutesack gesteckt. Als er durch eine Mitarbeiterin erwischt wurde, ließ er den Beutel fallen und flüchtete zu Fuß aus dem Laden. Auf Grund der guten Täterbeschreibung konnte der 45 Jahre alte Mann mit Wohnsitz in Bergen kurze Zeit später durch die Polizei in der Nähe gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Täters fiel den Beamten ein mitgeführtes Messer in die Hände. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl mit Waffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell