Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Brand eines Einfamilienhauses

Celle (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache brach gestern Abend gegen 21.00 Uhr in einem Zimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Ringstraße ein Brand aus. Durch Brandgeruch wurden die sechs anwesenden Bewohner des Hauses auf das Feuer aufmerksam und konnten nach Alarmierung der Feuerwehr das Haus unverletzt verlassen. Das betroffene Zimmer einer 31 Jahre alten Familienangehörigen brannte vollständig aus. Auch das Dachgeschoss wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Es besteht Einsturzgefahr, das Objekt ist derzeit unbewohnbar; sämtliche Räumlichkeiten sind verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Für die Ermittler der Polizei haben sich bisher keine Hinweise auf fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ob ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch war, werden die anstehenden Ermittlungen zeigen.

