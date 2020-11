Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Motorradfahrerin leicht verletzt; Freiberg am Neckar: Wohnungseinbruch; Freiberg am Neckar: Unfall mit verkehrsunsicherem Sattelzug

Marbach am Neckar: Motorradfahrerin leicht verletzt

Beim Linksabbiegen von der Poppenweiler Straße in die Straße Am Leiselstein ist der 20-jährige Fahrer eines BMW am Dienstagabend gegen 18:50 Uhr mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die 28-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Freiberg am Neckar: Wohnungseinbruch

Am Dienstagabend zwischen 19:00 und 22:00 Uhr ist ein unbekannter Täter nach Aufhebeln einer Balkontür in eine Wohnung in der Haustraße in Beihingen eingedrungen. Er durchsuchte die Räume und ließ zwei Uhren und eine Halskette mitgehen. Zeugen hörten zwischen 20:00 und 21:00 Stimmen aus einen Vorgarten und beobachteten auch einen Mann, der dort über einen Zaun sprang. Weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

Freiberg am Neckar: Unfall mit verkehrsunsicherem Sattelzug

Der Auflieger des Sattelzuges eines 50-Jährigen ist am Dienstag gegen 12:45 Uhr in einer Rechtskurve vor dem Kreisverkehr Richtung Monrepos auf die linke Fahrbahnseite geraten und mit den entgegenkommenden Hyundai einer 18-Jährigen zusammengestoßen. Polizeibeamte entdeckten bei der Unfallaufnahme erhebliche Mängel an dem Auflieger fest und untersagten die Weiterfahrt. Ein Sachverständiger stellte daraufhin 17 mitunter gravierende Mängel fest. Darunter auch eine Fehlfunktion der Bremsanlage. Am Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Schaden am Auflieger wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

