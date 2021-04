Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Bei einem Einbruch ins Landratsamt Waldshut ist in der Nacht zum Dienstag, 20.04.2021, ein 35 Jahre alter Mann festgenommen worden. Kurz nach 02:30 Uhr war Einbruchsalarm in der Behörde ausgelöst worden. Polizeikräfte entdeckten einen Mann im Gebäude. Als dieser das Objekt verließ, konnte er ohne Widerstand vorläufig festgenommen werden. In einer mitgeführten Tasche hatte er mutmaßliches Diebesgut dabei. Da der Tatverdächtige alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe erhoben. Die Ermittlungen dauern an.

