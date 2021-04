Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Bei einer Kontrolle am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 17.30 Uhr, konnte die Polizei bei einem 29-jährigen Mann, welcher in Grenzach mit einem E-Scooter unterwegs war, drogenkonsumtypische Auffälligkeiten feststellen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Es folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, eine Meldung an die Führerscheinstelle sowie eine Anzeige.

