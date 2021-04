Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Glastür an Hochrheinhalle beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 20.04.2021, auf Mittwoch, 21.04.2021, haben Unbekannte in Wyhlen am Seiteneingang der Hochrheinhalle eine Glastür eingeschlagen. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

