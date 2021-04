Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Schmorbrand endete glimpflich

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei von der Integrierte Leitstelle darüber informiert, dass es in gewerblich genutzten Räumen in der Bergstraße in Kollnau zu einem Brand gekommen sei. Vor Ort konnte letztendlich festgestellt werden, dass es aus aufgrund eines technischen Defektes zu einem Kabelschmorbrand gekommen war, welcher schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand.

