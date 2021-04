Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Feuerwehreinsatz - Kaminbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 06.30 Uhr, kam es in der August-Macke-Straße an einem Wohnhaus zu einem Kaminbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Brandursächlich war vermutlich Glanzruß, welcher sich im Kamin bildete. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften vor Ort.

