Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Komposthaufen selbständig in Brand geraten

Freiburg (ots)

Im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße "Lisbühl" entzündete sich am Mittwoch, 21.04.2021 gegen 14.50 Uhr selbständig ein Komposthaufen. Die Feuerwehr Todtnau rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Mann an und konnte den Brand schnell löschen. Personen- oder Sachschaden entstand keiner.

