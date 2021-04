Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Gersbach: Radbolzen an Verkaufsanhänger gelöst - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte lockerten an einem einachsigen Verkaufsanhänger in der Wehratalstraße sechs Radbolzen. Diese wurden teils 5 mm aus dem Gewinde gelöst. Der Anhänger stand im Zeitraum von Samstag, 17.04.2021 und Mittwoch, 21.04.2021 auf Höhe des dortigen Wald & Glaszentrum. Eine Zeugin konnte am Montag, 19.04.2021 ein klirrendes Geräusch wahrnehmen. Dies könnte der Zeitpunkt der Tat gewesen sein. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Wehratalstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

